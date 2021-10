No Green pass, a Roma le manifestanti donano rose alla polizia: gesto di pacificazione (Di venerdì 15 ottobre 2021) Al grido di «Noi siamo il popolo, noi siamo la democrazia» un gruppo di donne , che sta manifestando contro il Green pass a Roma al Circo Massimo, si è avvicinato con delle rose in mano alle forze dell’ordine... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 15 ottobre 2021) Al grido di «Noi siamo il popolo, noi siamo la democrazia» un gruppo di donne , che sta manifestando contro ilal Circo Massimo, si è avvicinato con dellein mano alle forze dell’ordine...

