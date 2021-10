No green pass a Roma: Barillari e Cunial occupano la Regione Lazio (Di venerdì 15 ottobre 2021) Roma, 15 ottobre 2021 " Capitale blindata , alzate le misure di sicurezza in tutti i luoghi più a rischio di rivendicazioni contro il green pass. Il venerdì nero Romano è iniziato con un blitz in via ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021), 15 ottobre 2021 " Capitale blindata , alzate le misure di sicurezza in tutti i luoghi più a rischio di rivendicazioni contro il. Il venerdì nerono è iniziato con un blitz in via ...

ladyonorato : Green pass per i lavoratori: disobbedire ad ordini antidemocratici significa difendere la democrazia - Agenzia_Ansa : A Napoli un docente fa lezione all'aperto in Galleria Principe per gli studenti che non hanno il Green pass e che… - VittorioSgarbi : #greenpass La Polizia nelle fabbriche per controllare i “Green Pass”? Mandatela a controllare i criminali, non i l… - aAnnanka : RT @MassimoMalvest1: Stiamo facendo una battaglia anche per quei dementi che si credono esseri superiori con quella merd@ di green pass. È… - HalleyAitou : RT @bisagnino: IL GREEN PASS NON VA IN PORTO – LA DIRETTA DALLE PRINCIPALI CITTÀ COINVOLTE -