No green pass, 2mila persone al Circo Massimo a Roma: “Noi la democrazia”. Manifestanti offrono fiori alla polizia (Di venerdì 15 ottobre 2021) Nel giorno dell’entrata in vigore del green pass nei luoghi di lavoro pubblici e privati, anche a Roma circa duemila persone si sono ritrovate al Circo Massimo per manifestare contro la certificazione verde. L’area è presidiata da alcuni blindati di polizia e carabinieri. La manifestazione, ribattezzata “Sciopero generale del lavoro e del consumo”, è stata indetta da diverse sigle: dai ‘mille avvocati per la Costituzione’, al Movimento ‘Sentinelle della Costituzione’, fino a ‘Forza del popolo’ e al “Sindacato libero ed indipendente dei medici’. Diverse le bandiere e i cartelli, da quelle di Italexit del senatore Gianluigi Paragone a quelle del gruppo guidato dall’avvocato Edoardo Polacco. La protesta, secondo le intenzioni degli organizzatori, doveva svolgersi a piazza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021) Nel giorno dell’entrata in vigore delnei luoghi di lavoro pubblici e privati, anche acirca duemilasi sono ritrovate alper manifestare contro la certificazione verde. L’area è presidiata da alcuni blindati die carabinieri. La manifestazione, ribattezzata “Sciopero generale del lavoro e del consumo”, è stata indetta da diverse sigle: dai ‘mille avvocati per la Costituzione’, al Movimento ‘Sentinelle della Costituzione’, fino a ‘Forza del popolo’ e al “Sindacato libero ed indipendente dei medici’. Diverse le bandiere e i cartelli, da quelle di Italexit del senatore Gianluigi Paragone a quelle del gruppo guidato dall’avvocato Edoardo Polacco. La protesta, secondo le intenzioni degli organizzatori, doveva svolgersi a piazza ...

Advertising

ladyonorato : Green pass per i lavoratori: disobbedire ad ordini antidemocratici significa difendere la democrazia - NicolaPorro : #greenpass, ecco quel che potrebbe accadere se Draghi non dovesse tornare sui suoi passi... ?? - RobertoBurioni : Con la salute non si scherza. Ai suoi cari condoglianze, voi vaccinatevi non per il green pass ma per salvarvi la v… - joseadss : RT @giangoSGV: ??Il sindacato carabinieri ha fatto sapere che il Comando generale dell’Arma “ha dato ordine a tutti i carabinieri alloggiati… - sabrinaEx5S : RT @GiancarloGarci6: Fuori i FascioRossi dalle manifestazioni #affondiamoilgreenpaSS Sciopero Trieste, arrivano Forza Nuova e Casapound ma… -