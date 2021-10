Nintendo Switch Online: ecco quale sarà il costo del Pacchetto aggiuntivo (Di venerdì 15 ottobre 2021) Nelle ultime ore la Grande “N” ha annunciato quale sarà il costo del Pacchetto aggiuntivo di Nintendo Switch Online. Vediamolo insieme Nintendo ha confermato che il costo per il suo nuovo livello di abbonamento Switch Online “Expansion Pack” sarà il doppio di quello dell’abbonamento standard. Il livello Expansion Pack, necessario per giocare ai giochi Nintendo 64 e Sega, costerà 39,99 euro per un abbonamento individuale di 12 mesi, mentre un abbonamento familiare il costo salirà a 69,99 euro per 12 mesi. Ciò rappresenta un raddoppio del prezzo rispetto al “livello standard”, che si attesta individualmente sui 19,99 euro o sui 34,99 ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 15 ottobre 2021) Nelle ultime ore la Grande “N” ha annunciatoildeldi. Vediamolo insiemeha confermato che ilper il suo nuovo livello di abbonamento“Expansion Pack”il doppio di quello dell’abbonamento standard. Il livello Expansion Pack, necessario per giocare ai giochi64 e Sega, costerà 39,99 euro per un abbonamento individuale di 12 mesi, mentre un abbonamento familiare ilsalirà a 69,99 euro per 12 mesi. Ciò rappresenta un raddoppio del prezzo rispetto al “livello standard”, che si attesta individualmente sui 19,99 euro o sui 34,99 ...

