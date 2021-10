Newcastle, per la panchina c’è il sogno Zidane (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il nuovo Newcastle del fondo PIF è in cerca di un allenatore. Il sogno è Zinedine Zidane, ora libero dopo l’avventura al Real Il Newcastle è ancora in cerca del sostituto di Steve Bruce. Il club bianconero, secondo quanto riportato dal Mirror, starebbe lavorando al sogno Zinedine Zidane, al momento libero dopo il divorzio dal Real Madrid. Secondo quanto invece riferito da As, il tecnico transalpino non sarebbe al momento convinto di questa destinazione, preferendo invece la panchina della Francia o quella della Juventus, dove però si è da poco insidiato nuovamente Massimiliano Allegri. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il nuovodel fondo PIF è in cerca di un allenatore. Ilè Zinedine, ora libero dopo l’avventura al Real Ilè ancora in cerca del sostituto di Steve Bruce. Il club bianconero, secondo quanto riportato dal Mirror, starebbe lavorando alZinedine, al momento libero dopo il divorzio dal Real Madrid. Secondo quanto invece riferito da As, il tecnico transalpino non sarebbe al momento convinto di questa destinazione, preferendo invece ladella Francia o quella della Juventus, dove però si è da poco insidiato nuovamente Massimiliano Allegri. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

DiMarzio : #Newcastle, Rodgers in pole position per la panchina - FBiasin : La rabbia dei tifosi del #Newcastle, decisamente contrariati per essere finiti nelle mani dei sauditi. 'Pecunia no… - FBiasin : A leggere qua e là, il #Newcastle: ci prova per #Bastoni. ci prova per #Skriniar. ci prova per #Brozovic. ci prova… - CalcioNews24 : #Newcastle, sogno #Zidane per la panchina ?? - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: LIVERPOOL - Klopp: 'Newcastle? Sarà come la Superlega ma per un solo club' -