Newcastle, confermato Steve Bruce: con il Tottenham sarà la millesima panchina (Di venerdì 15 ottobre 2021) Con un comunicato ufficiale il Newcastle ha confermato Steve Bruce sulla panchina e contro il Tottenham arriverà alla millesima partita Il Newcastle ha confermato con un comunicato ufficiale che Steve Bruce rimarrà sulla panchina dei Magpies. Contro il Tottenham per l’allenatore sarà la millesima panchina in carriera. Nelle ultime settimane, dopo l’arrivo del fondo PIF, c’erano state molte voci su possibili allenatori che avrebbero preso il posto di Steve Bruce, ma per ora non ci sarà nessun cambio. IL COMUNICATO – Amanda Staveley ha dichiarato: «Abbiamo trascorso una ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 15 ottobre 2021) Con un comunicato ufficiale ilhasullae contro ilarriverà allapartita Ilhacon un comunicato ufficiale cherimarrà sulladei Magpies. Contro ilper l’allenatorelain carriera. Nelle ultime settimane, dopo l’arrivo del fondo PIF, c’erano state molte voci su possibili allenatori che avrebbero preso il posto di, ma per ora non cinessun cambio. IL COMUNICATO – Amanda Staveley ha dichiarato: «Abbiamo trascorso una ...

