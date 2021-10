New World ha una grande mancanza nell'assenza della minimappa? I giocatori se la creano da soli (Di venerdì 15 ottobre 2021) L'enorme mappa di New World necessita di uno strumento in grado di guidare i giocatori. Quindi, un fan ha preso in mano la situazione e ha creato una minimappa. New World di Amazon Games è stato accolto con una serie di reazioni diverse dal suo lancio a settembre. I problemi tecnici del gioco e i problemi del server hanno fatto arrabbiare parecchio i giocatori, mentre altri hanno apprezzato l'esperienza offerta dal gioco. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 15 ottobre 2021) L'enorme mappa di Newnecessita di uno strumento in grado di guidare i. Quindi, un fan ha preso in mano la situazione e ha creato una. Newdi Amazon Games è stato accolto con una serie di reazioni diverse dal suo lancio a settembre. I problemi tecnici del gioco e i problemi del server hanno fatto arrabbiare parecchio i, mentre altri hanno apprezzato l'esperienza offerta dal gioco. Leggi altro...

