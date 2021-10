Neva Leoni | chi è | età | carriera | genitori | matrimonio | film | vita privata | Il Paradiso Delle Signore | Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda a partire dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche, ma conosciamola meglio!: chi è, età,è nata a Roma il 2 settembre del 1992. Dopo essersi diplomata al liceo Classico ha studiato canto e ha frequentato l’Accademia Internazionale di Teatro Circo a Vapore. Nel 2008 ha esordito al cinema neldi Sandro Baldoni, Italian Dream. A seguire ha lavorato per numerose produzioni nel mondo del cinema e della tv: tra queste& figli – agitare prima dell’uso, Smetto quando voglio, Miami Beach, Non c’è campo, Che Dio ci ...