“Nessuno lo sapeva, diventa papà”. Fiocco rosa per il cantante italiano: la fidanzata (mai vista) è incinta (Di venerdì 15 ottobre 2021) Tra poco papà. Inaspettatamente papà, perché fino a quando la pagina Instagram ha pubblicato gli scatti del baby shower – la festa dedicata alla futura mamma e al nascituro originaria degli Stati Uniti d’America ma che negli ultimi anni è diventata molto popolare anche in Italia, tutti pensavano che il cantante fosse ancora single. Sul suo account Instagram, infatti, non c’è traccia della compagna, la bellissima Yusmani, originaria di Cuba ma residente a Milano, e Nessuno dei suoi fan aveva la minima idea che fosse fidanzato. La notizia è quindi arrivata come un fulmine a ciel sereno per i fan del cantante italiano. Guè Pequeno papà, la fidanzata incinta di una bambina Come detto a dare la notizia è stata ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 15 ottobre 2021) Tra poco. Inaspettatamente, perché fino a quando la pagina Instagram ha pubblicato gli scatti del baby shower – la festa dedicata alla futura mamma e al nascituro originaria degli Stati Uniti d’America ma che negli ultimi anni èta molto popolare anche in Italia, tutti pensavano che ilfosse ancora single. Sul suo account Instagram, infatti, non c’è traccia della compagna, la bellissima Yusmani, originaria di Cuba ma residente a Milano, edei suoi fan aveva la minima idea che fosse fidanzato. La notizia è quindi arrivata come un fulmine a ciel sereno per i fan del. Guè Pequeno, ladi una bambina Come detto a dare la notizia è stata ...

Advertising

wilmonsintheair : @allanas__ Ma infatti nessuno sapeva che sarebbe stato lì come ospite... - piantinoveloce : @lisadavoli @AleAntinelli Tra parentesi, quel che vi ha inculato maggiormente, è che ogni paziente non potendo vede… - yutaismymoon : @ryejisloveskz dopo l' honeycomb game in cui non ha detto a nessuno che sapeva il gioco mi è sceso tantissimo:// - BSNewsItalia : “Non so se possa essere perseguito penalmente per tutto ciò che ha fatto, ma deve esserne sicuramente ritenuto resp… - maxbass82 : @ConteRetweet Che poi a Pero nessuno ne sapeva nulla.... -