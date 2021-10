Nel Salernitano esenzione Tari per le giovani coppie

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPertosa (Sa) –totale della Tassa Rifiuti () per leche abbiano contratto unione civile o religiosa nel 2020 e nel 2021 residenti nel comune di Pertosa, nel. Con una nota lo ha annunciato il primo cittadino del paese delle grotte, Domenico Barba. Nella stessa nota si specificano altre agevolazioni sempre in tema diper quanto concerne l’anno2021. Per le utenze non domestiche sono previste riduzioni per fasce dall’80% al 30% della quota variabile, mentre per le utenze domestiche le riduzioni variano per fasce di reddito certificate dall‘ISEE a partire dal 50% della quota variabile. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

