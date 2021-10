Nei primi 8 mesi entrate tributarie e contributive in crescita (Di venerdì 15 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Le entrate tributarie e contributive nel periodo gennaio-agosto, secondo i dati del Dipartimento delle Finanze, mostrano nel complesso una crescita di 38.333 milioni (+9%) rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente. Le entrate tributarie evidenziano una crescita pari a 29.347 milioni (+10,5%) rispetto allo stesso periodo del 2020. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, il gettito delle imposte contabilizzate al bilancio dello Stato registra una crescita sostenuta (+30.614 milioni, +11,3%), mentre risultano in flessione gli incassi da attività di accertamento e controllo (-601 milioni, -10,8%). Il gettito relativo alle entrate degli enti territoriali mostra una variazione positiva (+2.837 milioni, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Lenel periodo gennaio-agosto, secondo i dati del Dipartimento delle Finanze, mostrano nel complesso unadi 38.333 milioni (+9%) rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente. Leevidenziano unapari a 29.347 milioni (+10,5%) rispetto allo stesso periodo del 2020. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, il gettito delle imposte contabilizzate al bilancio dello Stato registra unasostenuta (+30.614 milioni, +11,3%), mentre risultano in flessione gli incassi da attività di accertamento e controllo (-601 milioni, -10,8%). Il gettito relativo alledegli enti territoriali mostra una variazione positiva (+2.837 milioni, ...

Ultime Notizie dalla rete : Nei primi Eni, avviata la produzione di carburanti sostenibili per l'aviazione Il prodotto, già disponibile nei serbatoi della raffineria di Taranto, sarà commercializzato alle ... La crescita della produzione di SAF Eni continuerà con una progressione che vedrà già dai primi mesi ...

Scoperta a Ercolano, ritrovato lo scheletro dell'ultimo fuggiasco ... condotta negli anni '80 e '90 del Novecento, vennero riportati alla luce, ammassati nei piccoli ... I resti dell'uomo, un maschio di età matura che secondo i primi esami antropologici dovrebbe avere ...

Torino: Damilano, biglietto a 1 euro nei primi 100 giorni Agenzia ANSA Green pass, al via l'obbligo nelle PA, senza criticità "Nel primo giorno di obbligo di green pass nel mondo del lavoro, la Pubblica amministrazione sta dimostrando senso di responsabilità e organizzazione flessibile e intelligente, cogliendo a pieno lo sp ...

Goldman Sachs, trimestrale ben sopra le attese grazie a boom di M&A (Teleborsa) - Goldman Sachs, l'ultima delle grandi banche USA a comunicare i dati trimestrali, ha registrato una performance ben sopra le attese nei tre mesi al 30 settembre. Il fatturato è stato di..

