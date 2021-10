Nedved | stoccata alle avversarie | Noi ci siamo riusciti e voi no

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Pavel, il vicepresidente della Juventus, è stato ospitato questa mattina al Salone del Libro di Torino in occasione della presentazione del libro La casa della Juve di Tuttosport scritto dal giornalista Guido Vaciago. Ecco quanto dichiarato sulle squadredel club torinese: FOTO IMAGO “stati criticati per i risultati ma spero che tutti si siano accorti che in due anni abbiamo portato a casa uno scudetto e due coppe. Mentre gli altri in 10 anni non hanno vinto niente. Maabituati, chi è alla Juve deve esserne consapevole. Non bisogna avere paura ed essere forte internamente“.

Poi però arriva la. 'Non si possono prendere due gol in una partita come quella odierna, ... il 'caso' Ronaldo resta aperto Le parole didi ieri, prima della gara della Juventus contro ...Sul presunto litigio con: 'Non è assolutamente vero. C'erano normali discussioni post ... ' Dove mi sono divertito di più? Al Napoli, e gli ultimi mesi al Chelsea ', è lafinale ai ...Pavel Nedved non accetta le critiche rivolte alla Juventus che negli ultimi anni non è stata brillante: stoccata alle rivali per lo scudetto.Il vice presidente della Juventus, Pavel Nedved, ha parlato al Salone del Libro di Torino, in occasione della presentazione del libro "La casa della Juve".