Nedved: «Il Fair Play Finanziario non funziona. L’idea giusta è spendere ciò che ricavi» (Di venerdì 15 ottobre 2021) Intervenuto al Salone del Libro, il dirigente Juve Pavel Nedved ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti il club. A partire dalla politica juventina contro il razzismo negli stadi. “La strada giusta è quella di individuare i razzisti, giustissima. Abbiamo un impianto con telecamere, tecnologia, riusciamo a identificare questi soggetti, a dare una mano, a punirli. Credo che tutti debbano farlo. Sono investimenti, pochissimo rispetto a quanto si spende. E’ il minimo per il mondo di oggi”. Sul pubblico allo stadio: “È stato molto diverso, senza gente, passione. È stato un campionato differente, molto difficile. Devo dire che lo chiamavano il campionato del giovedì, non è stato proprio quello che il calcio deve essere. Siamo contenti che il governo ci abbia dato una mano: il 75% è buono, ma aspettiamo tutti. L’auspicio è arrivare al 100%, sarà molto ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 15 ottobre 2021) Intervenuto al Salone del Libro, il dirigente Juve Pavelha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti il club. A partire dalla politica juventina contro il razzismo negli stadi. “La stradaè quella di individuare i razzisti, giustissima. Abbiamo un impianto con telecamere, tecnologia, riusciamo a identificare questi soggetti, a dare una mano, a punirli. Credo che tutti debbano farlo. Sono investimenti, pochissimo rispetto a quanto si spende. E’ il minimo per il mondo di oggi”. Sul pubblico allo stadio: “È stato molto diverso, senza gente, passione. È stato un campionato differente, molto difficile. Devo dire che lo chiamavano il campionato del giovedì, non è stato proprio quello che il calcio deve essere. Siamo contenti che il governo ci abbia dato una mano: il 75% è buono, ma aspettiamo tutti. L’auspicio è arrivare al 100%, sarà molto ...

