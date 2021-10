Nedved: “Fair Play Finanziario? Così non funziona, spero che la UEFA se ne sia accorta” (Di venerdì 15 ottobre 2021) Pavel Nedved, nel corso del suo intervento alla presentazione del libro “La casa della Juve”, ha parlato anche di Fair Play Finanziario e razzismo. Di seguito le sue parole. Sul Fair Play Finanziario “Così non funziona, spero che la UEFA se ne sia accorta. L’idea giusta è spendere ciò che ricavi, autofinanziamento. Non spendere più di questo, è una linea che va portata avanti”. Sul razzismo in Serie A “La strada giusta è quella di individuarli con le telecamere, come abbiamo allo Stadiun. Basta avere un impianto con telecamere, sono investimenti minimi rispetto a quanto si spende per altro ed è il minimo per il mondo di oggi”. Foto: Sito Juve L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 15 ottobre 2021) Pavel, nel corso del suo intervento alla presentazione del libro “La casa della Juve”, ha parlato anche die razzismo. Di seguito le sue parole. Sulnonche lase ne sia. L’idea giusta è spendere ciò che ricavi, autofinanziamento. Non spendere più di questo, è una linea che va portata avanti”. Sul razzismo in Serie A “La strada giusta è quella di individuarli con le telecamere, come abbiamo allo Stadiun. Basta avere un impianto con telecamere, sono investimenti minimi rispetto a quanto si spende per altro ed è il minimo per il mondo di oggi”. Foto: Sito Juve L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

