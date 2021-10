Nedved: “Chi vuole giocare nella Juve deve essere abituato alle pressioni. Critiche? Gli altri dieci anni senza vincere niente” (Di venerdì 15 ottobre 2021) Pavel Nedved, vice presidente bianconero, in occasione della presentazione del libro “La casa della Juve”, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti la Vecchia Signora. Di seguito un estratto delle sue parole. Su Juventus-Roma e sull’inizio di stagione bianconero “Sarà bellissima, una partita da vedere. Partenza lenta? Il tempo di assestamento è normale, abbiamo cambiato allenatore anche se è sempre allegri. Ma ora non dobbiamo fermarci, gli altri corrono”. Sulle gestioni Sarri e Pirlo “Spero che tutti si siano accorti che abbiamo comunque vinto uno scudetto e due coppe. E altri in dieci anni non hanno vinto niente: va bene la critica ma che sia giusta”. Sul mondo Juve in generale “Siamo abituati ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 15 ottobre 2021) Pavel, vice presidente bianconero, in occasione della presentazione del libro “La casa della”, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti la Vecchia Signora. Di seguito un estratto delle sue parole. Suntus-Roma e sull’inizio di stagione bianconero “Sarà bellissima, una partita da vedere. Partenza lenta? Il tempo di assestamento è normale, abbiamo cambiatonatore anche se è sempregri. Ma ora non dobbiamo fermarci, glicorrono”. Sulle gestioni Sarri e Pirlo “Spero che tutti si siano accorti che abbiamo comunque vinto uno scudetto e due coppe. Einnon hanno vinto: va bene la critica ma che sia giusta”. Sul mondoin generale “Siamo abituati ...

