Nasconde arsenale da guerra in due garage | arrestato 43enne

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Un controllo del territorio ha permesso agli agenti del commissariato di polizia di arrestare un pluripregiudicato di Anzio scoperto con un vero e propriotra armi e droga. Il pedinamento è iniziato ad Anzio, in Corso Italia. Scattata la perquisizione, i poliziotti al suo interno hanno rinvenuto: un motociclo rubato, con una targa rubata; tre panetti di hashish per un peso complessivo di 293,3 grammi; quattro panetti di hashish, riportanti il logo Jaguar, del peso complessivo di 395,3 gr; tre bilancini elettronici, una macchina per sottovuoto e cinque sacchetti in plastica. Insieme alla sostanza stupefacente, i poliziotti hanno scoperto armi tra cui una granata modello M75, in buono stato di conservazione e completa di relativo accenditore, classificata come arma da; un fucile semi automatico da caccia, calibro 12, risultato compendio ...