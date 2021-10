Nasce ITA Airways, livrea azzurra per la nuova compagnia di bandiera (Di venerdì 15 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Nasce la nuova compagnia di bandiera italiana: ITA Airways. Il primo volo ITA Airways, un Airbus A320 targato AZ 1637, è partito il 15 ottobre da Milano Linate alle ore 6:20 e atterrato all’aeroporto di Bari alle ore 7:45. Alla guida il Comandante Fabrizio Campolucci.ITA Airways volerà con una nuova livrea. L’azzurro è il colore scelto, “simbolo di unità, coesione e orgoglio del Paese e rappresentativo dello sport e della nazionale italiana. Sul timone il tricolore, sullo sfondo azzurro il logo oro bianco e rosso di ITA Airways e icone stilizzate ispirate al patrimonio artistico nazionale”, si legge in una nota.Acquistato, inoltre, il brand “Alitalia” “con lo scopo di gestire la transizione verso la ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 15 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) –ladiitaliana: ITA. Il primo volo ITA, un Airbus A320 targato AZ 1637, è partito il 15 ottobre da Milano Linate alle ore 6:20 e atterrato all’aeroporto di Bari alle ore 7:45. Alla guida il Comandante Fabrizio Campolucci.ITAvolerà con una. L’azzurro è il colore scelto, “simbolo di unità, coesione e orgoglio del Paese e rappresentativo dello sport e della nazionale italiana. Sul timone il tricolore, sullo sfondo azzurro il logo oro bianco e rosso di ITAe icone stilizzate ispirate al patrimonio artistico nazionale”, si legge in una nota.Acquistato, inoltre, il brand “Alitalia” “con lo scopo di gestire la transizione verso la ...

