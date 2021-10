Napoli-Torino, Spalletti in conferenza stampa: data, orario, diretta tv e streaming (Di venerdì 15 ottobre 2021) Luciano Spalletti parlerà in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Torino, match valido per l’ottava giornata di Serie A 2021/2022. Il tecnico di Certaldo, sette partite e sette vittorie prima della sosta per le Nazionali, presenterà a Castel Volturno i temi della partita contro i granata che costituiscono un’avversaria molto pericolosa. Appuntamento alle ore 14.30 di sabato 16 ottobre per sentire le parole dell’allenatore toscano degli azzurri, diretta tv probabilmente disponibile su Sky Sport 24, mentre Sportface vi proporrà la diretta live con gli aggiornamenti in tempo reale. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 15 ottobre 2021) Lucianoparlerà inalla vigilia di, match valido per l’ottava giornata di Serie A 2021/2022. Il tecnico di Certaldo, sette partite e sette vittorie prima della sosta per le Nazionali, presenterà a Castel Volturno i temi della partita contro i granata che costituiscono un’avversaria molto pericolosa. Appuntamento alle ore 14.30 di sabato 16 ottobre per sentire le parole dell’allenatore toscano degli azzurri,tv probabilmente disponibile su Sky Sport 24, mentre Sportface vi proporrà lalive con gli aggiornamenti in tempo reale. SportFace.

