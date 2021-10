Napoli – Torino: le utime dalle sedi (Di venerdì 15 ottobre 2021) Napoli – Torino: ULTIME DEGLI AZZURRI DA CASTEL VOLTURNO Seduta mattutina all’SSC Napoli Konami Training Center. Come riportato dal sito ufficiale del Club, gli azzurri hanno preparato Napoli – Torino, in programma allo Stadio Maradona domenica 17 ottobre per l’ottava giornata di Serie A (ore 18). Il gruppo dopo una prima fase di attivazione e torelli ha svolto esercitazione su palle inattive, lavoro tattico e partita a campo ridotto. Lobotka ha svolto l’intera seduta in gruppo. Malcuit terapie. Ounas terapie e personalizzato in palestra. Petagna ha svolto lavoro personalizzato in palestra e in campo. Manolas è uscito dal campo anzitempo per un trauma contusivo distorsivo alla caviglia destra. Koulibaly è rientrato dopo l’impegno con la Nazionale. LE PROBABILI SCELTE DI SPALLETTI Conclusa la sosta per ... Leggi su retecalcio (Di venerdì 15 ottobre 2021): ULTIME DEGLI AZZURRI DA CASTEL VOLTURNO Seduta mattutina all’SSCKonami Training Center. Come riportato dal sito ufficiale del Club, gli azzurri hanno preparato, in programma allo Stadio Maradona domenica 17 ottobre per l’ottava giornata di Serie A (ore 18). Il gruppo dopo una prima fase di attivazione e torelli ha svolto esercitazione su palle inattive, lavoro tattico e partita a campo ridotto. Lobotka ha svolto l’intera seduta in gruppo. Malcuit terapie. Ounas terapie e personalizzato in palestra. Petagna ha svolto lavoro personalizzato in palestra e in campo. Manolas è uscito dal campo anzitempo per un trauma contusivo distorsivo alla caviglia destra. Koulibaly è rientrato dopo l’impegno con la Nazionale. LE PROBABILI SCELTE DI SPALLETTI Conclusa la sosta per ...

