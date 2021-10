Napoli | rubato al Gabrinus il trench del Commissario Ricciardi

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– L’attaccapanni in legno, all’interno del Caffè Gambrinus a, da oggi è spoglio: è stato trafugato ildel, il personaggio nato dalla penna dello scrittore Maurizio de Giovanni. Si trattava di una copia, donata dalla storica sartoria Canzanella per rendere ancor più scenografico l’angolo dedicato a Luigi Alfredoall’interno della sala, proprio dove il“si concede” una pausa tra caffè e sfogliatella o accoglie i suoi ospiti, come indicato nei romanzi ambientati negli anni Trenta. Fortemente voluto dai fratelli Antonio e Arturo Sergio e da Massimiliano Rosati, proprietari del locale storico, l’impermeabile era stato sistemato lì il 13 luglio proprio accanto al fotografatissimo ...