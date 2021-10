Napoli | Osimhen si racconta | “Sto vivendo un sogno | mia sorella vendeva arance”

Leggi su sportface

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Victorsi èto nel contesto di un format lanciato dal canale ‘King Ekong’, attivo e seguito su Youtube. L’attaccante dele della Nazionale nigeriana ha parlato delle sue umili origini e di come sia stato complesso divenire un calciatore professionista. Grato per ciò che è riuscito a ottenere, il rapidissimo centravanti africano ha menzionato i suoi idoli calcistici, ispirazioni per il giocatore che è diventato; in seguito,ha fatto riferimento alla sua infanzia e alle condizioni economiche della sua famiglia: “Stoun, volevo diventare un professionista vedendo i miei idoli Drogba e Mikel. Sono grato a Dio per aver raggiunto uno dei più grandi successi nella mia vita. Dove sono nato, ogni cosa è dura e devi meritarla. Ho lavorato duro, ho ...