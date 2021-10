Napoli, Mertens e l’indizio social: “Basta”. Futuro già scritto? (Di venerdì 15 ottobre 2021) Dries Mertens si lascia scappare un indizio social attraverso il proprio profilo Instagram. Cambiano le gerarchie in casa Napoli? Si respira un clima di serenità in casa Napoli. Gli azzurri, a pochi giorni dalla gara casalinga contro il Torino, limano gli ultimi dettagli in vista della ripresa del campionato. A tenere banco è la questione legata ai recuperi dei vari infortunati Demme, Ghoulam e soprattutto Mertens. Il punto sugli infortunati L’infermeria del Napoli attualmente conta le presenze di Ounas, Lobotka e Malcuit. L’indisponibilità del terzino destro crea non poche apprensioni a Spalletti, ma il recupero di una pedina importante come Ghoulam (già convocato nell’ultima gara di A contro la Fiorentina) fa tirare un sospiro di sollievo all’allenatore azzurro. Oltre ai ... Leggi su zon (Di venerdì 15 ottobre 2021) Driessi lascia scappare un indizioattraverso il proprio profilo Instagram. Cambiano le gerarchie in casa? Si respira un clima di serenità in casa. Gli azzurri, a pochi giorni dalla gara casalinga contro il Torino, limano gli ultimi dettagli in vista della ripresa del campionato. A tenere banco è la questione legata ai recuperi dei vari infortunati Demme, Ghoulam e soprattutto. Il punto sugli infortunati L’infermeria delattualmente conta le presenze di Ounas, Lobotka e Malcuit. L’indisponibilità del terzino destro crea non poche apprensioni a Spalletti, ma il recupero di una pedina importante come Ghoulam (già convocato nell’ultima gara di A contro la Fiorentina) fa tirare un sospiro di sollievo all’allenatore azzurro. Oltre ai ...

Advertising

cn1926it : VIDEO #Mertens e l’annucio a #Starace: “Basta panchina!” - giovanniannun : #Mertens e Tommaso #Starace (storico magazziniere del #Napoli) scherzano prima dell’allenamento. T: “Oggi vado in p… - cn1926it : Caso multe, tre azzurri esenti: il #Napoli vuole dimostrare ruolo sindacale di #Allan - infoitsport : Carratelli: ''Insigne non troverà un altro Napoli. Coppa d'Africa? Mertens scalda i motori'' - infoitsport : Mertens e Zielinski, accordo con il Napoli: niente causa per l'ammutinamento -