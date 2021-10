Napoli | Mertens è carico | «Basta panchina | da oggi si gioca»

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Attraverso le sue storie Instagram, Driesannuncia di non voler più restare in. L’attaccante delvuolere Driesè tornato dall’infortunio e, grazie anche alla sosta, ora Luciano Spalletti avrà a disposizione un’arma importante per il suo. Il belga, però, non vuole essere considerato come una riserva e attraverso le sue storie Instagram ha fatto sapere di essere pronto perre. Scherzando con lo storico magazziniere Tommaso Starace, infatti,ha dichiarato: «per me, dasi inizia are». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Attraverso le sue storie Instagram, Driesannuncia di non voler più restare in panchina. L'attaccante delvuole giocare Driesè tornato dall'infortunio e, grazie anche alla sosta, ora Luciano Spalletti avrà a disposizione un'arma importante per il suo. Il belga, però, non vuole ...Calcio - Driespubblica sul suo account Instagram queste storie che lo vedono protagonista insieme al magazziniere delTommaso Starace.torna in campo col? ...Attraverso le sue storie Instagram, Dries Mertens annuncia di non voler più restare in panchina. L’attaccante del Napoli vuole giocare Dries Mertens è tornato dall’infortunio e, grazie anche alla ...Dries Mertens è carico in vista della ripresa del campionato dopo la sosta per le nazionali. L'attaccante belga è uno degli uomini più attesi in casa azzurra, dopo essere rimasto a lungo ai box per in ...