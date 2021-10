Napoli, Manolas si ferma per infortunio: contusione alla caviglia destra (Di venerdì 15 ottobre 2021) Nel consueto report quotidiano sulla seduta di allenamento, il Napoli fornisce degli aggiornamenti sulle condizioni degli infortunati. E purtroppo si aggiunge un nuovo infortunio tra gli azzurri, quello di Kostas Manolas. Il greco ha riportato una distorsione alla caviglia. “Lobotka ha svolto l’intera seduta in gruppo. Malcuit terapie. Ounas terapie e personalizzato in palestra. Petagna ha svolto lavoro personalizzato in palestra e in campo. Manolas è uscito dal campo anzitempo per un trauma contusivo distorsivo alla caviglia destra. Koulibaly è rientrato dopo l’impegno con la Nazionale”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 15 ottobre 2021) Nel consueto report quotidiano sulla seduta di allenamento, ilfornisce degli aggiornamenti sulle condizioni degli infortunati. E purtroppo si aggiunge un nuovotra gli azzurri, quello di Kostas. Il greco ha riportato una distorsione. “Lobotka ha svolto l’intera seduta in gruppo. Malcuit terapie. Ounas terapie e personalizzato in palestra. Petagna ha svolto lavoro personalizzato in palestra e in campo.è uscito dal campo anzitempo per un trauma contusivo distorsivo. Koulibaly è rientrato dopo l’impegno con la Nazionale”. L'articolo ilsta.

