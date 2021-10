Napoli-Legia Varsavia: due giocatori del club polacco sono infortunati (Di venerdì 15 ottobre 2021) In attesa della sfida di Europa League tra il Napoli ed il Legia Varsavia, il tecnico Czes?aw Michniewicz ha rilasciato qualche dichiarazione. Czes?aw Michniewicz è … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 15 ottobre 2021) In attesa della sfida di Europa League tra iled il, il tecnico Czes?aw Michniewicz ha rilasciato qualche dichiarazione. Czes?aw Michniewicz è … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

sscnapoli : ?? #NapoliLegiaVarsavia, biglietti in vendita dalle 17:00 ?? ?? #ForzaNapoliSempre - sscnapoli : La Prefettura di Napoli ha disposto il divieto di vendita di biglietti di ingresso allo Stadio Diego Armando Marado… - sscalcionapoli1 : Napoli-Legia Varsavia, biglietti in vendita da oggi alle ore 17 - ilnapolionline : E.L. - Napoli/Legia: limitazioni per i tifosi polacchi ma non per tutti - - sscalcionapoli1 : Napoli-Legia vietata ai tifosi polacchi: aperta fan zone allo stadio per seguire la gara -