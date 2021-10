Napoli-Legia Varsavia, dalla Polonia certi che per gli azzurri sarà dura (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il giornalista Marcin Dobosz è intervenuto ad 1 Station Radio ed ha detto la sua sul match tra Napoli e Legia Varsavia. Marcin Dobosz è … L'articolo proviene da Forzazzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il giornalista Marcin Dobosz è intervenuto ad 1 Station Radio ed ha detto la sua sul match tra. Marcin Dobosz è … L'articolo proviene da Forz.net.

Advertising

sscnapoli : ?? #NapoliLegiaVarsavia, biglietti in vendita dalle 17:00 ?? ?? #ForzaNapoliSempre - sscnapoli : La Prefettura di Napoli ha disposto il divieto di vendita di biglietti di ingresso allo Stadio Diego Armando Marado… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Legia Varsavia, Michniewicz in conferenza: “Boruc non si sta allenando,… - sscalcionapoli1 : Napoli-Legia Varsavia, biglietti in vendita da oggi alle ore 17 - ilnapolionline : E.L. - Napoli/Legia: limitazioni per i tifosi polacchi ma non per tutti - -