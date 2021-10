Napoli | Colomba | «Il lavoro di Spalletti sta dando i suoi frutti»

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Nella sua intervista per Calcionews24, Francoha analizzato anche il momento deldi. Ecco le sue dichiarazioni Intervistato in esclusiva da Calcionews24.com, Francoha parlato così del: «Ilè una squadra collaudata, ha i meccanismi del passato cheè riuscito a consolidare e che sta. Ha anche un centravanti in più rispetto all’anno passato. Ha trovato una difesa importante, ha un centrocampo importante. L’unica incognita è quella della tenuta mentale e fisica legata agli impegni infrasettimanali, alle 3 partite a settimana che si giocheranno spesso. Siccome è una squadra che predilige gli scatti, molto spesso questa qualità si depaupera un po’ visti gli ...

Advertising

CalcioNews24 : Colomba parla così del #Napoli di #Spalletti ??? - zazoomblog : Colomba: «Juve con la Roma alto rischio. Napoli? C’è un’incognita. Scommetto su Italiano» – ESCLUSIVA - #Colomba:… - CalcioNews24 : Colomba: «Juve, con la Roma alto rischio. Napoli? C’è un’incognita. Scommetto su Italiano» – ESCLUSIVA - zelluso74 : @TutelaMagliaNA @Napoli_Report @NrmlGraphic Con Fly Emirates è la maglia del Milan Potevano fare azzurro ed aranci… - Sandro082 : @salamalekumismo In ordine: Guerini, Mutti, Colomba, Donadoni, De Canio, Agostinelli, Ventura. Sto meditando su Gat… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Colomba

Calcio News 24

Intervista esclusiva a mister Franco. Le parole dell'allenatore sulla lotta salvezza e anche su Juve,, Inter, Milan, Roma e Lazio Francoè un decano degli allenatori. Ha allenato in grandi piazze come, Reggio Calabria, Avellino, Cagliari, Bologna (e la lista sarebbe lunga) ...Il primo appuntamento del percorso 'Cammina Diritto', attivo da sei anni nell'istituto di... Purtroppo ciò non è sufficiente' affermaPunzo, dirigente scolastico dell'istituto ...Nella sua intervista per Calcionews24, Franco Colomba ha analizzato anche il momento del Napoli di Spalletti. Ecco le sue dichiarazioni Intervistato in esclusiva da Calcionews24.com, Franco Colomba ha ...Intervista esclusiva a mister Franco Colomba. Le parole dell’allenatore sulla lotta salvezza e anche su Juve, Napoli, Inter, Milan, Roma e Lazio Franco Colomba è un decano degli allenatori. Ha allenat ...