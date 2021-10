Musica italiana in lutto | il dj morto di Covid a 62 anni

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Si è spento a 62in una sala dell’ospedale di Dolo (Venezia) dove da 20 giorni combatteva contro il. “Oggi – scrive un amico sui social – è un giorno triste per la”. Con i suoi dischi, il dj dagli occhiali tondi, aveva fatto ballare generazioni di giovani tra Veneto, Friuli ed Emilia Romagna e collaborato con artisti di fama del calibro di Fiorello, Mario Biondi e Karima. Aveva suonato peral celebre Cafè Solaire di Milano e nei migliori club italiani. Una passione, quella per la, diventata subito incendio. “Lo conoscevo da 45, non riesco neanche a contare le serate trascorse insieme – racconta Marco Ossana, amico e collega – abbiamo lavorato più volte nello stesso locale. Tra i ricordi più belli che porto con me c’è ...