Muore Gigi Meroni | la farfalla granata – 15 ottobre 1967 – VIDEO

Il 15 ottobre 1967, in seguito ad un tragico incidente, muore il centrocampista granata Luigi Meroni. La farfalla granata: questo era il soprannome di Luigi Meroni, storico centrocampista del Torino che perse la vita in un tragico incidente il 15 ottobre 1967. Meroni ha disputato in maglia granata ben 145 partite condite da 29 reti, prima di perdere la vita a soli 24 anni. Nato a Como nel 1943 si forma e cresce calcisticamente nel Como, fino a quando viene notato dai dirigenti del Genoa, che – stregati dal suo talento – si convincono a portarlo all'ombra della Lanterna. In rossoblù trascorre solamente due anni, raccogliendo 42 presenze e 7 gol in Serie A.

