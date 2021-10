“Mulholland Drive” torna al cinema dopo vent’anni (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il capolavoro di David Lynch “Mulholland Drive” torna nelle sale italiane dal 15 al 17 novembre. La Cineteca Bologna distribuirà il film restaurato in 4K da Studio Canal per il progetto “Il cinema Ritrovato. Al cinema”. “Mulholland Drive” torna nelle sale italiane a novembre “Mulholland Drive” è tra gli unici due film degli anni Duemila presenti nella lista dei “100 migliori film della storia” stilata da Sight & Sound, assieme a “One one” del taiwanese Edward Yang. Il film del 2001 diretto da David Lynch torna al cinema in occasione del ventesimo anniversario della sua uscita. Il ritorno nelle sale sarà possibile grazie alla distribuzione della Cineteca di Bologna e al ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il capolavoro di David Lynch “nelle sale italiane dal 15 al 17 novembre. La Cineteca Bologna distribuirà il film restaurato in 4K da Studio Canal per il progetto “IlRitrovato. Al”. “nelle sale italiane a novembre “” è tra gli unici due film degli anni Duemila presenti nella lista dei “100 migliori film della storia” stilata da Sight & Sound, assieme a “One one” del taiwanese Edward Yang. Il film del 2001 diretto da David Lynchalin occasione del ventesimo anniversario della sua uscita. Il ritorno nelle sale sarà possibile grazie alla distribuzione della Cineteca di Bologna e al ...

