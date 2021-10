MotoGP, Bagnaia: “Rossi il mio idolo, ora mi incoraggia per diventare il migliore” (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il nome di Francesco Bagnaia sta diventando familiare in tutto il mondo e durante il Red Bull Grand Prix of The Americas, gara che l’ha visto terminare col terzo posto, il numero 63 della Ducati ha parlato con la CNN del suo viaggio verso la vetta della MotoGP?. E mentre una delle grandi icone sportive, Valentino Rossi si prepara ad appende la tuta al chiodo a fine stagione, l’Italia vanta comunque nomi importanti che sembrano pronti a prendere le redini del Dottore. Parlando con la CNN, Bagnaia rivela da dove viene il soprannome Pecco e ricorda la prima volta che ha incontrato Rossi, il suo idolo diventato poi suo mentore e amico. “Mia sorella ha solo 20 mesi più di me – rivela Bagnaia – Quando eravamo piccoli, chiamarmi ‘Francesco’ era difficile, così mi chiamava ... Leggi su sportface (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il nome di Francescosta diventando familiare in tutto il mondo e durante il Red Bull Grand Prix of The Americas, gara che l’ha visto terminare col terzo posto, il numero 63 della Ducati ha parlato con la CNN del suo viaggio verso la vetta della?. E mentre una delle grandi icone sportive, Valentinosi prepara ad appende la tuta al chiodo a fine stagione, l’Italia vanta comunque nomi importanti che sembrano pronti a prendere le redini del Dottore. Parlando con la CNN,rivela da dove viene il soprannome Pecco e ricorda la prima volta che ha incontrato, il suodiventato poi suo mentore e amico. “Mia sorella ha solo 20 mesi più di me – rivela– Quando eravamo piccoli, chiamarmi ‘Francesco’ era difficile, così mi chiamava ...

