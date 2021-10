Moto, Francesco Bagnaia parla del suo idolo Rossi: “Ricordo molto bene la prima volta che l’ho incontrato…” (Di venerdì 15 ottobre 2021) Francesco Bagnaia si sta facendo sempre più spazio nel mondo della MotoGP. Dopo un’inizio di stagione che l’ha visto salire sul podio per ben tre volte (terzo in Qatar, secondo in Portogallo e secondo in Spagna), l’italiano ha continuato la sua grande annata con il secondo posto nel GP d’Austria e nelle ultime settimane è definitivamente esploso con le vittorie nel GP di Aragon e di San Marino e con il terzo posto nel gran premio delle Americhe. Proprio nell’ultima gara sul suolo statunitense (Texas), il numero 63 ha parlato con la CNN del suo futuro e si è poi dilungato svelando un piccolo aneddoto sull’origine del suo soprannome: “Mia sorella ha solo 20 mesi più di me. Quando eravamo piccoli, chiamarmi ‘Francesco’ era difficile, così mi chiamava Pecco”. Sempre alla CNN, Bagnaia ha ... Leggi su oasport (Di venerdì 15 ottobre 2021)si sta facendo sempre più spazio nel mondo dellaGP. Dopo un’inizio di stagione che l’ha visto salire sul podio per ben tre volte (terzo in Qatar, secondo in Portogallo e secondo in Spagna), l’italiano ha continuato la sua grande annata con il secondo posto nel GP d’Austria e nelle ultime settimane è definitivamente esploso con le vittorie nel GP di Aragon e di San Marino e con il terzo posto nel gran premio delle Americhe. Proprio nell’ultima gara sul suolo statunitense (Texas), il numero 63 hato con la CNN del suo futuro e si è poi dilungato svelando un piccolo aneddoto sull’origine del suo soprannome: “Mia sorella ha solo 20 mesi più di me. Quando eravamo piccoli, chiamarmi ‘’ era difficile, così mi chiamava Pecco”. Sempre alla CNN,ha ...

Advertising

francesco_leidi : @rosikone Come artigiano oggi mi sono auto sospeso.. seguo il tuo consiglio, vado a fare qualche piega in moto su per le mie adorate Prealpi - ForfaitMarcello : @catlatorre Non mi ricordo di questo moto d'indignazione, però, quando a ricevere il tapiro dopo essere stato tradi… - Francesco : @stefystar70 @fastf0rw4rd @fakedemia @convivioblog Stefania, mi permetto. La vita non è 'binaria' e non è o bianco… - andreastoolbox : MotoGP Austin, pole di Francesco Bagnaia, 2° Fabio Quartararo, 3° Marc Marquez - La Gazzetta dello Sport… - francesco_decio : @lucianocapone tanto meno in moto -