Morto zi Ninuccio | uno degli ultimi uomini d’onore Marandino ’ spirato nell’ospedale Cardarelli Stava male da mesi | più volte la famiglia ha fatto richiesta dei domiciliari proprio per le pessime condizioni

(Di venerdì 15 ottobre 2021) di Pina Ferro E’a pochidi distanza dal suo mentore. Alle tre di ieri mattina èl’84enne Giovanni,, ultimo boss della Nco, Nuova camorra organizzata di Raffaele Cutolo. Appartenneva alla categoria dei vecchi. Residente a Ponte Barizzo – Capaccio,, ritenuto essere stato il cassiere del professore di Ottaviano, lo scorso febbraio, era tornato in carcere per l’esecuzione di un’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Salerno, emessa sudella Procura salernitana nell’ambito di un’indagine su presunti casi di usura.si è spento” di Napoli, dove era ...

Advertising

ottopagine : Morto nella notte 'Ninuccio' Marandino, tesoriere di Raffaele Cutolo #Capaccio -

Ultime Notizie dalla rete : Morto Ninuccio

Cronache Salerno

a 83 anni Giovanni Marandino, detto, considerato figura di spicco della criminalità cilentana, con a carico una condanna definitiva per associazione a delinquere di stampo mafioso ...a 83 anni Giovanni Marandino, detto, considerato figura di spicco della criminalità cilentana, con a carico una condanna definitiva per associazione a delinquere di stampo mafioso ...È morto a 83 anni Giovanni Marandino, detto Ninuccio, considerato figura di spicco della criminalità cilentana, con a carico una condanna definitiva per ...La storia del boss sanguinario di Eboli morto in carcere come il suo capo Raffaele Cutolo: una vita tra omicidi, usura e violenze. Il garante per i detenuti Ciambriello: "Morte annunciata e accaniment ...