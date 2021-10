Morto per Covid dj Otto. Burioni: “Se si fosse vaccinato sarebbe vivo” (Di venerdì 15 ottobre 2021) Aveva 62 anni e non si era vaccinato. È Morto il 13 Ottobre all’ospedale di Dolo, a Venezia, Ottorino Casagrande, meglio conosciuto come Dj Otto. Era stato ricoverato dopo aver contratto il Coronavirus una ventina di giorni fa. Tra i tanti messaggi di cordoglio sui social spicca quello del virologo Roberto Burioni, che scrive: “Con la salute non si scherza. Ai suoi cari condoglianze, voi vaccinatevi non per il Green pass ma per salvarvi la vita. Se si fosse vaccinato avrebbe avuto forse davanti a sé altri 30 anni di vita felice insieme alla sua musica”. vi rendete conto? Se si fosse vaccinato avrebbe avuto forse davanti a sè altri 30 anni di vita felice insieme alla sua musica, ai suoi cari, ai suoi ammiratori. Invece ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 15 ottobre 2021) Aveva 62 anni e non si era. Èil 13bre all’ospedale di Dolo, a Venezia,rino Casagrande, meglio conosciuto come Dj. Era stato ricoverato dopo aver contratto il Coronavirus una ventina di giorni fa. Tra i tanti messaggi di cordoglio sui social spicca quello del virologo Roberto, che scrive: “Con la salute non si scherza. Ai suoi cari condoglianze, voi vaccinatevi non per il Green pass ma per salvarvi la vita. Se siavrebbe avuto forse davanti a sé altri 30 anni di vita felice insieme alla sua musica”. vi rendete conto? Se siavrebbe avuto forse davanti a sè altri 30 anni di vita felice insieme alla sua musica, ai suoi cari, ai suoi ammiratori. Invece ...

