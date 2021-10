Morto il deputato David Amess, era stato accoltellato in chiesa. Choc in GB: arrestato l'aggressore (Di venerdì 15 ottobre 2021) Morto il deputato britannico David Amess, era stato accoltellato in una chiesa dell'Essex. Gran Bretagna sotto Choc per l'aggressione al deputato Tory del governo Johnson: è... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 15 ottobre 2021)ilbritannico, erain unadell'Essex. Gran Bretagna sottoper l'aggressione alTory del governo Johnson: è...

Advertising

LaStampa : ??Gran Bretagna, è morto David Amess: il deputato dei Tory è stato accoltellato in chiesa - rtl1025 : ?? #Gb, e' morto il deputato #Tory accoltellato. #DavidAmess era stato aggredito in chiesa nell'Essex. Secondo Sky N… - sissiisissi2 : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Gran Bretagna, è morto il deputato Tory accoltellato. David Amess era stato aggredito in chiesa nell'Essex. #ANSA - codeghino10 : RT @Radio1Rai: ??E' morto David #Amess, il deputato conservatore accoltellato nell'#Essex - gothp1 : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Gran Bretagna, è morto il deputato Tory accoltellato. David Amess era stato aggredito in chiesa nell'Essex. #ANSA -