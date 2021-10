Montesilvano | marito e moglie trovati morti in casa | è omicidio - suicidio

Advertising

rtl1025 : ?? C'è un omicidio suicidio, secondo le informazioni trapelate, all'origine della morte dell'uomo e della donna trov… -

Ultime Notizie dalla rete : Montesilvano marito

QUOTIDIANO NAZIONALE

Tragedia a. Questa mattina un uomo e una donna sono stati trovati morti in un'abitazione di via ... Le due vittime sonoe moglie, entrambi 50enni romeni , da 15 anni in Italia. I ...Un uomo e una donna sui 50 anni - si tratterebbe die moglie - sono stati trovati morti in casa , in un appartamento in via Tagliamento, zona residenziale di, nell'area metropolitana di Pescara . I vicini questa mattina hanno ...C'è un omicidio-suicidio, secondo le prime informazioni trapelate, all’origine della morte dell’uomo e della donna i cui cadaveri sono stati trovati in un appartamento di via Tagliamento a Montesilvan ...C'è un omicidio suicidio, secondo le prime informazioni trapelate, all'origine della morte dell'uomo e della donna i cui cadaveri sono stati trovati in un appartamento di via Tagliamento a Montesilvan ...