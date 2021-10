Monitoraggio Iss | scendono contagi e ricoveri Brusaferro | «Incidenza tra le più basse in Europa | ma milioni di persone ancora senza vaccino» – Il video

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Diminuiscel’settimanale dei casi Covid in tutta Italia: la media registrata è di 29ati per ogni 100 mila. Un dato che arriva dalla bozza disettimanale dell’Istituto superiore di sanità per il periodo che va dal 4 ottobre al 10 ottobre. Nell’analisi precedente, relativa alla settimana 27 settembre-3 ottobre, si contavano 34 casi positivi ogni 100mmila abitanti. Secondo la bozza del documento che verrà ufficializzata come di consueto nel pomeriggio, durante la conferenza stampa dal Ministero della Salute, il numero in aumento è invece quello dell’indice Rt. Dal 22 settembre al 5 ottobre, l’indice Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari allo 0,85, «al di sotto della soglia epidemica ma in leggero aumento rispetto alla settimana precedente ...

Il direttore dell'Istituto Superiore di Sanità (), Silvio Brusaferro , ha dichiarato che la circolazione del Covid in Italia è tra le più ...conferenza stampa per l'analisi dei dati del...ILDiminuisce ancora l'incidenza settimanale a livello nazionale dei casi di Covid : 29 per 100.000 abitanti (4/10/2021 - 10/10/2021) rispetto ai 34 per 100.000 abitanti (27/09/2021 - 3/...(Teleborsa) - Il direttore dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS), Silvio Brusaferro, ha dichiarato che la circolazione del Covid in Italia è tra le più contenute in Europa "e siamo in una ...I dati del monitoraggio Iss di oggi confermano che tutte le Regioni italiane restano in zona bianca. L’incidenza è in calo praticamente ovunque, terapie intensive e ricoveri in area medica sono stabil ...