Monitoraggio Covid: l'Iss rivela un lieve aumento dell'Rt, ed il calo dell'incidenza. Sempre meglio negli ospedali (Di venerdì 15 ottobre 2021) Puntuale come ogni venerdì, poco fa la Cabina di regia ha reso noti i dati relativi al Monitoraggio settimanale della curva epidemiologica del Covid nel Paese. l'Iss: sale lievemente l'Rt ma diminuisce l'incidenza dei casi, ora a 29 casi per 100mila abitanti Come riferisce l'Istituto superiore di Sanità (Iss), questa settimana risulta in lieve aumento l'indice Rt. Nello specifico, spiega la nota, nel periodo compreso fra il 22 settembre ed 5 ottobre è arrivato a 0,85 (in un range 0,82 – 0,87), dunque al di sotto rispetto alla soglia epidemica, ma in lieve aumento se raffrontato con quello registrato la settimana precedente, quando l'indice è risultato essere a 0,83. Ne deriva un indice di trasmissibilità – ricordiamo, basato sui casi con ricovero ...

