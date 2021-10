Mondiali ogni due anni, l’Uefa: «Ci opporremo finché non prevarrà il buon senso e l’idea sarà abbandonata» (Di venerdì 15 ottobre 2021) La Uefa si oppone fermamente ai Mondiali ogni due anni attraverso una nota rilasciata all’agenzia di stampa Reuters. “Considerando che i club, le leghe, la UEFA e la CONMEBOL sono tutti contrari, è improbabile che rispettino il calendario della FIFA. La FIFA ha sostenuto che una Coppa del Mondo biennale porterebbe maggiori possibilità per i paesi di partecipare al torneo e che un processo di qualificazione semplificato, con meno pause per le nazionali, ridurrebbe i viaggi internazionali per i giocatori. La UEFA afferma che una Coppa del Mondo organizzata più frequentemente diluirebbe il prestigio della competizione e che organizzare tornei importanti ogni anno aumenterebbe il carico sui giocatori e affollerebbe il programma. Danneggerebbero tutte le forme di calcio e svaluterebbero la competizione stessa. Questo ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 15 ottobre 2021) La Uefa si oppone fermamente aidueattraverso una nota rilasciata all’agenzia di stampa Reuters. “Considerando che i club, le leghe, la UEFA e la CONMEBOL sono tutti contrari, è improbabile che rispettino il calendario della FIFA. La FIFA ha sostenuto che una Coppa del Mondo biennale porterebbe maggiori possibilità per i paesi di partecipare al torneo e che un processo di qualificazione semplificato, con meno pause per le nazionali, ridurrebbe i viaggi internazionali per i giocatori. La UEFA afferma che una Coppa del Mondo organizzata più frequentemente diluirebbe il prestigio della competizione e che organizzare tornei importantianno aumenterebbe il carico sui giocatori e affollerebbe il programma. Danneggerebbero tutte le forme di calcio e svaluterebbero la competizione stessa. Questo ...

