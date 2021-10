Mondiali 2022 | Lautaro a segno | Argentina - Perù 1 - 0

Advertising

Eurosport_IT : Lunedì 18 l'Italia salirà al 4° posto superando l'Inghilterra ???????? Scopri di più: - CB_Ignoranza : ? 8 vittorie su 8 partite ? 27 gol fatti ? 0 subiti La Danimarca si qualifica con stile ai Mondiali del 2022. Ques… - ansacalciosport : Mondiali 2022: 4-0 alla Lituania, la Svizzera aggancia l'Italia. Nel gruppo C di qualificazione, 12 novembre lo sco… - infoitsport : Qualificazioni Mondiali 2022: Lautaro piega il Perù, ok Brasile e Cile - Sportmediaset - CalcioPillole : #COLECU, tre gli 'italiani' scesi in campo nella nottata di qualificazioni ai Mondiali di #Qatar2022 -

Ultime Notizie dalla rete : Mondiali 2022

Grazie al gol dell'interista Lautaro Martinez l'Argentina ha superato il Perù (1 - 0) e consolidato il proprio secondo posto nel girone unico delle qualificazioni sudamericane per idelin Qatar. Con 25 punti, alle spalle del Brasile (a quota 31), l'Albiceleste ha otto punti di vantaggio sull'Ecuador (terzo) che ha pareggiato in Colombia (0 - 0). In un incontro in ...Dopo il pareggio in Colombia, il Brasile riprende con passo sicuro la marcia trionfale nelle qualificazioni sudamericane aidel. La Seleçao di Tite conquista la decima vittoria su 11 gare, battendo con un netto 4 - 1 l'Uruguay a Manaus. Partita subito in discesa per i verdeoro che al 10° sbloccano il ...L' Argentina batte il Perù (1-0) con gol di Lautaro Martinez e fa un altro passo verso la qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022 ma fa discutere la sortita social di Lionel Messi contro l'arbitro Sa ...(ANSA) – ROMA, 15 OTT – Grazie al gol dell’interista Lautaro Martinez l’Argentina ha superato il Perù (1-0) e consolidato il proprio secondo posto nel girone unico delle qualificazioni sudamericane pe ...