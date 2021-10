Mondiale di calcio ogni due anni, Maldini: “Il progetto della Fifa è sbagliato” (Di venerdì 15 ottobre 2021) Paolo Maldini si schiera contro il progetto della Fifa di un Mondiale di calcio da disputarsi ogni due anni. “Non credo che giocare il Mondiale ogni due anni sia una buona idea, ciò toglierebbe importanza all’evento sportivo più unico al mondo, cancellando una tradizione ormai centenaria – sottolinea il vicecampione iridato di Usa ’94 – mi auguro, da uomo di sport, che Fifa voglia abbandonare questo progetto sbagliato”, dice all’ansa l’ex capitano della Nazionale italiana, oggi direttore tecnico del Milan. “L’eventuale impegno biennale, aggiunto al calendario proposto da Fifa che raggrupperebbe le soste per le ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 15 ottobre 2021) Paolosi schiera contro ildi undida disputarsidue. “Non credo che giocare ilduesia una buona idea, ciò toglierebbe importanza all’evento sportivo più unico al mondo, cancellando una tradizione ormai centenaria – sottolinea il vicecampione iridato di Usa ’94 – mi auguro, da uomo di sport, chevoglia abbandonare questo”, dice all’ansa l’ex capitanoNazionale italiana, oggi direttore tecnico del Milan. “L’eventuale impegno biennale, aggiunto al calendario proposto dache raggrupperebbe le soste per le ...

Advertising

pisto_gol : Da domani sul mio account di Instagram #pisto_gol grandi novità In 120 secondi la mia opinione sui fatti più eclat… - Eurosport_IT : Dopo 74 anni, è atterrato per l'ultima volta un volo @Alitalia ?????? In questi anni ha 'portato a casa' alcuni dei… - OdeonZ__ : Lautaro accende l’Argentina: 1-0 al Perù e Mondiale a un passo. Il Brasile strapazza l’Uruguay… - ansacalciosport : Maldini, Mondiale ogni due anni progetto sbagliato. Avrebbe conseguenze negative anche per i giocatori | #ANSA - nigrizia : L'attaccante Islam Slimani è il bomber della nazionale algerina di tutti i tempi. Ha superato Abdelhafid Tasfaout e… -