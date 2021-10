Milly Carlucci all’Eurovision, Coletta: “Sapete che è poliglotta” (Di venerdì 15 ottobre 2021) Quali sono le reali possibilità di vedere Milly Carlucci all’Eurovision? Lo spiega Coletta, nel corso della conferenza stampa di Ballando Con Le Stelle, al via domani sera su Rai. Il direttore di rete ha risposto ad una domanda da parte dei giornalisti affrontando il tema della conduzione dell’Eurovision Song Contest 2022 che si terrà ufficialmente a Torino. Solo da pochi giorni è giunta la notizia sulla città ospitante l’evento ed è ancora presto per pretendere conferme lato conduzione. “Abbiamo appena definito la città. Io e Fasulo abbiamo iniziato a fare ragionamenti sulle conduzioni”, le parole di Coletta che ha poi spiegato che con Milly Carlucci non ci sono trattative in corso. Non ne hanno neanche parlato, ma ciò non esclude la sua candidatura alla ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 15 ottobre 2021) Quali sono le reali possibilità di vedere? Lo spiega, nel corso della conferenza stampa di Ballando Con Le Stelle, al via domani sera su Rai. Il direttore di rete ha risposto ad una domanda da parte dei giornalisti affrontando il tema della conduzione dell’Eurovision Song Contest 2022 che si terrà ufficialmente a Torino. Solo da pochi giorni è giunta la notizia sulla città ospitante l’evento ed è ancora presto per pretendere conferme lato conduzione. “Abbiamo appena definito la città. Io e Fasulo abbiamo iniziato a fare ragionamenti sulle conduzioni”, le parole diche ha poi spiegato che connon ci sono trattative in corso. Non ne hanno neanche parlato, ma ciò non esclude la sua candidatura alla ...

