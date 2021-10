Milena Vukotic | chi è il marito Alfredo Baldi | “A 68 anni mi ha fatto perdere la testa”

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Tutti conosconoe il suo talento, non solo nel ruolo iconico di Pina Fantozzi, moglie del tragicomico ragioniere, ma anche per una carriera lunga e di prestigiosissimo livello che la ha portata a recitare anche per Fellini, Zeffirelli, Ozpetek, Bunuel. Nata a Roma il 23 aprile del 1935, e dunque del segno del Toro,è figlia d’arte: suo padre è infatti un commediografo di origine serbo-montenegrina e sua madre una pianista italiana.sin da bambina manifesta passione per il mondo della recitazione e studia danza classica in Italia e in Francia. Dopo averparte del corpo di ballo del Grand Ballet du Marquis de Cuevas, sceglie di dedicarsi esclusivamente alla recitazione. Da lì, una lunghissima carriera che attraversa il cinema italiano e internazionale, dai primi ...

di Alessia de Antoniis Standing ovation per Milena Vukotic all'Off Off theatre di Roma. Diretta da Maurizio Nichetti, Milena Vukotic è Emilie du Chatelet. Insieme, hanno regalato agli spettatori, tornati in sala al cento percento, una piece ... "È tutto vero quello che racconto". Milena Vukotic tiene molto a sottolineare che la storia che interpreta è assolutamente documentata da fatti realmente accaduti. Martedì 12 ottobre debutta all'Off/Off Theatre con lo spettacolo... Torna ospite in televisione a Oggi è un altro giorno l'attrice Milena Vukotic, la signora Pina di Fantozzi: "Un grande lutto per me". BELLINZONA - In molti la conosco come la moglie di Fantozzi. Sarebbe troppo riduttivo ricordarla solo per quel ruolo. In realtà Milena Vukotic ha una formidabile carriera cinematografica e teatrale al ...