Milano: rubano bancomat e vanno a prelevare, arrestati borseggiatori in trasferta (Di venerdì 15 ottobre 2021) Milano, 15 ott. (Adnkronos) - Prelevavano con un bancomat appena rubato e sono stati arrestati dai carabinieri di Monza. E' successo a Paderno Dugnano, nel milanese: si tratta di tre bulgari, di cui due donne senza fissa dimora, che da giorni venivano segnalati a bordo di un'auto a noleggio nel monzese a girare ogni giorno per Comuni diversi. Al mercato di Paderno Dugnano sono stati colti in flagranza di reato dai carabinieri che stavano seguendo i loro movimenti: avevano appena rubato un bancomat a un 78enne del posto e stavano cercando di prelevare. Dovranno rispondere di furto aggravato e uso indebito di carte di credito. Le indagini proseguono su altri borseggi denunciati nei giorni scorsi. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021), 15 ott. (Adnkronos) - Prelevavano con unappena rubato e sono statidai carabinieri di Monza. E' successo a Paderno Dugnano, nel milanese: si tratta di tre bulgari, di cui due donne senza fissa dimora, che da giorni venivano segnalati a bordo di un'auto a noleggio nel monzese a girare ogni giorno per Comuni diversi. Al mercato di Paderno Dugnano sono stati colti in flagranza di reato dai carabinieri che stavano seguendo i loro movimenti: avevano appena rubato una un 78enne del posto e stavano cercando di. Dovranno rispondere di furto aggravato e uso indebito di carte di credito. Le indagini proseguono su altri borseggi denunciati nei giorni scorsi.

Advertising

TV7Benevento : Milano: rubano bancomat e vanno a prelevare, arrestati borseggiatori in trasferta... - GioDanni13 : RT @Tremenoventi: Beati voi che a Milano avete 350 eventi, in Sicilia ogni tanto c’è qualche ex cantante di amici in un centro commerciale… - blusewillis1 : RT @Tremenoventi: Beati voi che a Milano avete 350 eventi, in Sicilia ogni tanto c’è qualche ex cantante di amici in un centro commerciale… - Lazzaroneee : @FRAGOLA1986 Sono stato 4 giorni a Piacenza per lavoro #expopiacenza . Venerdì sera vado a Milano mi rompo il vetr… - Black29867741 : @MatteoLuccisano @GiuseppeConteIT Nella tua milano sono abituati a votare lega,la ndrangheta padrona della città me… -