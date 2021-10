Milano, prima condanna per caporalato sui rider: 3 anni e otto mesi all’ex intermediario di Uber. Ai fattorini 440mila euro di risarcimento (Di venerdì 15 ottobre 2021) prima condanna in un processo penale per caporalato sui rider a Milano. La giudice per l’udienza preliminare Teresa De Pascale ha condannato Giuseppe Moltini, uno dei responsabili delle società di intermediazione coinvolte nell’inchiesta del pm Paolo Storari che aveva portato pure al commissariamento della filiale italiana di Uber, a una pena di 3 anni e 8 mesi. Il commissariamento della filiale italiana della multinazionale era poi stato revocato a marzo dai giudici dopo il riconoscimento del percorso “virtuoso” intrapreso dalla società. Il gup ha anche deciso di convertire il sequestro di circa 500mila euro in contanti, disposto nelle indagini, in un risarcimento da 10mila euro a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021)in un processo penale persui. La giudice per l’udienza preliminare Teresa De Pascale hato Giuseppe Moltini, uno dei responsabili delle società di intermediazione coinvolte nell’inchiesta del pm Paolo Storari che aveva portato pure al commissariamento della filiale italiana di, a una pena di 3e 8. Il commissariamento della filiale italiana della multinazionale era poi stato revocato a marzo dai giudici dopo il riconoscimento del percorso “virtuoso” intrapreso dalla società. Il gup ha anche deciso di convertire il sequestro di circa 500milain contanti, disposto nelle indagini, in unda 10milaa ...

Milano, prima condanna per caporalato sui rider: 3 anni e otto mesi all'ex intermediario di Uber

