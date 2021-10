Milano | arriva la prima condanna per caporalato sui rider Risarcimento di 440 mila euro per i fattorini

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Aunain un processo penale persui. La giudice per l’udienza preliminare Teresa De Pascale hato a 3 anni e 8 mesi Giuseppe Moltini, uno dei responsabili delle società di intermediazione che compariva nell’inchiesta del pubblico ministero Paolo Storari, inchiesta che aveva portato anche al commissariamento della filiale italiana di Uber (commissariamento poi revocato a marzo dai giudici che avevano notato il percorso “virtuoso” portato avanti dalla società). La giudice ha anche deciso di trasformare il sequestro disposto nelle indagini di 500in contanti in undi 10a ciascuno dei ...

Dal tribunale di Milano arriva la prima condanna in un processo penale per caporalato sui rider. Il gup Teresa De Pascale ha infatti condannato a 3 anni e 8 mesi Giuseppe Moltini, uno dei responsabili delle società di intermediazione che compariva nell'inchiesta del pubblico ministero Paolo Storari, inchiesta che aveva portato anche al commissariamento della filiale italiana di Uber (commissariamento poi revocato a marzo dai giudici che avevano notato il percorso "virtuoso" portato avanti dalla società). La giudice ha anche deciso di trasformare il sequestro disposto nelle indagini di 500mila euro in contanti in un risarcimento di 10mila euro a ciascuno dei 44 ciclofattorini.