Milan-Verona, rivedi la conferenza stampa di Stefano Pioli (VIDEO) (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il VIDEO della conferenza stampa di Stefano Pioli alla vigilia di Milan-Verona, match valido per l’ottava giornata della Serie A 2021/2022. Il tecnico dei rossoneri ha confermato la titolarità di Tatarusanu dopo l’infortunio di Mike Maignan, e ha dichiarato che Brahim Diaz è in forte dubbio a causa di un risentimento accusato durante la seduta di allenamento di questa mattina. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 15 ottobre 2021) Ildelladialla vigilia di, match valido per l’ottava giornata della Serie A 2021/2022. Il tecnico dei rossoneri ha confermato la titolarità di Tatarusanu dopo l’infortunio di Mike Maignan, e ha dichiarato che Brahim Diaz è in forte dubbio a causa di un risentimento accusato durante la seduta di allenamento di questa mattina. SportFace.

