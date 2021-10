Milan-Verona, Pioli: “Ecco come stanno Ibra e Giroud. Il portiere l’ho scelto” (Di venerdì 15 ottobre 2021) Terminata da pochi minuti la conferenza stampa di Stefano Pioli in vista della sfida a San Siro contro il Verona di Tudor. L’allenatore ex Lazio ha chiarito alcuni temi: le condizioni di Giroud e Ibrahimovic, il portiere che giocherà titolare e ha anche parlato della condizione di alcuni giocatori. Ibrahimovic, Milan, 2021 Le parole di Pioli “Giroud ha sfruttato bene la sosta, sta sicuramente meglio e domani è disponibile. Ibra sta meglio, da ieri si è allenato con noi. Credo che sarà molto importante l’allenamento di domani mattina, poi decideremo se sarà convocato o meno. La sua condizione è in crescita.“ “Calabria sta bene, da 3 giorni sta bene ed è disponibile per giocare domani. Brahim Diaz durante ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 15 ottobre 2021) Terminata da pochi minuti la conferenza stampa di Stefanoin vista della sfida a San Siro contro ildi Tudor. L’allenatore ex Lazio ha chiarito alcuni temi: le condizioni dihimovic, ilche giocherà titolare e ha anche parlato della condizione di alcuni giocatori.himovic,, 2021 Le parole diha sfruttato bene la sosta, sta sicuramente meglio e domani è disponibile.sta meglio, da ieri si è allenato con noi. Credo che sarà molto importante l’allenamento di domani mattina, poi decideremo se sarà convocato o meno. La sua condizione è in crescita.“ “Calabria sta bene, da 3 giorni sta bene ed è disponibile per giocare domani. Brahim Diaz durante ...

