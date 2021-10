Milan, rinnovo in vista per Saelemaekers: i dettagli (Di venerdì 15 ottobre 2021) Buona notizia in casa Milan, in mezzo al buio della sfortuna delle ultime ore, arriva il rinnovo del belga Alexis Saelemaekers. A riportare la notizia è Fabrizio Romano attraverso un tweet: Belgian winger Alexis Saelemaekers has extended his contract with AC Milan until June 2026 with increased salary. #ACMilan— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 15, 2021 L’esterno ha rinnovato il suo contratto fino al 2026. Inoltre, avrà un aumento salariale. TI PUÒ INTERESSARE ANCHE: Pioli non sorride, ennesimo infortunio in casa Milan L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di venerdì 15 ottobre 2021) Buona notizia in casa, in mezzo al buio della sfortuna delle ultime ore, arriva ildel belga Alexis. A riportare la notizia è Fabrizio Romano attraverso un tweet: Belgian winger Alexishas extended his contract with ACuntil June 2026 with increased salary. #AC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 15, 2021 L’esterno ha rinnovato il suo contratto fino al 2026. Inoltre, avrà un aumento salariale. TI PUÒ INTERESSARE ANCHE: Pioli non sorride, ennesimo infortunio in casaL'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

