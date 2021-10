Milan, Pioli punta ancora su Maldini: le probabili scelte contro il Verona (Di venerdì 15 ottobre 2021) Tante assenza per il Milan che ospiterà a San Siro l'Hellas Verona: ecco la probabile formazione rossonera. Leggi su video.gazzetta (Di venerdì 15 ottobre 2021) Tante assenza per ilche ospiterà a San Siro l'Hellas: ecco la probabile formazione rossonera.

Advertising

AntoVitiello : #Pioli: '#Diaz l'ho visto bene durante la sosta, stamattina era indisposto, vediamo per domani' #Milan - DiMarzio : Buone notizie per #Pioli e per il @acmilan: #Ibrahimovic torna in gruppo - sportmediaset : #Pioli: 'Per Ibra decidiamo domani. Non ci sentiamo sfortunati, fiducia in Tatarusanu'. #SportMediaset - atk_______ : RT @AntoVitiello: #Pioli: '#Diaz l'ho visto bene durante la sosta, stamattina era indisposto, vediamo per domani' #Milan - MilanNewsit : Ravanelli: 'I giocatori del Milan sono disposti a fare qualsiasi cosa per il club e per Pioli' -